大雨狂炸彰化市 網友互報災情：暴雨如水庫洩洪

2019-05-01 11:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕大雨像瀑布！時值梅雨季，鋒面來襲，從今天凌晨到清晨，彰化縣雨勢接連不斷，瞬間暴雨狂炸彰化市，多處地區發生淹水災情，雨水倒灌屋內，民眾拍下暴雨如水庫瞬間洩洪的驚人影像，PO上臉書社群網站引發熱議，有網友形容自家門前出現小河了，更有網友自嘲說，大雨讓小強都跑出來了，不如趁機倒桶殺蟲劑，小強剛好殺一殺。

民眾在「彰化人大小事」臉書貼文，一則名為「山中街大雨來必淹，小強都會跑出來！」的標題，以及另一則一場大雨造成介壽新村土石流的文章和影音，讓不少網友按讚留言，甚至分享貼文。

有網友說來玩水吧！怎麼沒人來泛舟？還有網友說我家門前真有小河耶！也有網友說，幾十年來這條路（指山中街）簡直像排水道，隔壁巷就沒有這問題。更有網友指出，暴雨讓小強都跑出來了，雨水都倒灌屋內，家裡淹水了實在無言。

不只山中街一帶居民抱怨，就連八卦山下建國科技大學旁介壽新新村的民眾也怨聲載道，網友大吐苦水，雨水挾帶黃沙土泥，混濁的洪水傾洩而下，好比大瀑布的水量，網友祈求雨神不要一下那麼多的雨，以免排水溝來不及渲洩溢堤淹水。

縣府水利資源處副處長吳文昇指出，這波雨勢又大又急，短時間下太多，根據氣象局監測站資料，彰化市在今天早上6點到7點間雨量超過50毫米，已經超過彰化市雨水下水道防洪標準，雨量太大排水道一時消化不了，雨水從側溝滿溢到馬路，順著地勢到低漥地區，流入公園或民宅，出現淹水情況，幸好，雨來快也停得快，雨勢停歇，淹水陸續消退。

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