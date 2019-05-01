桃機再傳漏水 凌晨2航廈櫃台天花板如小瀑布、地板積水

2019-05-01 11:43

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今天首波梅雨報到，凌晨瞬間大雨，造成桃園機場2期航廈出境大廳6號櫃檯上方發生銜接水管滲水，頓時室內也在「下雨」，經過通報維護人員緊急處理在30分鐘解決，將漏水狀況排除。

今天鋒面通過及東北季風增強，中央氣象局對台灣西半部16縣市發布大雨特報，桃園地區1日凌晨也瞬間爆大雨，間接造成桃園國際機場第2航廈出境6號櫃台區域的銜接管處滲水意外，滲水狀況有如小瀑布，工程人員接獲報告趕往現場處理，清潔人員也在現場排除地板上的積水，半小時後狀況解除。

旅客爆料指出，桃園機場是在5月1日凌晨零點45分左右，航廈內有滲水意外，地點在第2航廈出境6號櫃台與北側擴增報到櫃台中間的銜接處區域突然滲水情況，造成地板大片積水，桃機公司獲報後，就調派維護處及清潔人員趕往現場進行滲漏處的封口維修與清潔處理工作，全部過程未對旅客報到作業造成影響。

桃機公司早上指出，初步查看滲水處為老舊雨水排水管接縫處滲出，也因管綫老舊，桃機正進行部分老舊管線汰換工程施工，造成鏽蝕接縫處會有水滴滲漏，凌晨瞬間大雨，雨勢太大造成大量滲漏情況，漏水狀況在凌晨1時20分排除。

桃園機場公司也表示，滲水的排水處為一處已截斷的報廢水管，因桃園機場正進行老舊管線汰換施工，而未確實徹底封堵屋頂洩水孔，導致滲漏情況，在維護處人員處置後狀況已解除，地板大片濕濘情況也清理乾淨。

桃園機場公司指出，中央氣象局天氣預報，梅雨季來臨，鋒面通過及東北季風增強，易有短時強降雨，天氣相當不穩定，近幾天內會有較大雨勢來襲，桃機公司也將持續加強航廈老舊管線汰換作業，防止滲漏雨水情況再發生。

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