七年前執行做人計畫 幸福產下三胞胎

2019-05-01 11:28

〔記者王駿杰／新竹報導〕39歲黃姓男子與小他一歲的馮姓妻子，7年前開始執行做人計畫，卻遲沒有消息，歷經兩次試管嬰兒失敗，直到第3次植入兩個胚胎，才開心挺起孕肚，上月順利在台大醫院新竹分院產下1男2女三胞胎，院方今天舉辦「幸福的母親節」記者會，一同為3胞胎母親馮女提早歡慶母親節。

黃男說，他2012年與馮女結婚，兩人積極求子，卻一直不順遂，經過商討，決定進行試管療程，不過卻失敗兩次，直到第3次植入兩個胚胎，其中一個胚胎自行分裂成同卵雙胞胎，變成3胞胎懷孕，開心挺起孕肚。

黃男說，他與妻子在台大醫院新竹分院進行產檢，於35週剖腹產下哥哥及同卵雙胞胎妹妹。院方婦兒科及護理團隊安排3組人力在開刀房，合作共同迎接新生命，出生的新生兒體重皆在2千公克上下，很幸運沒有多胞胎體重大小差異很大的問題，檢查結果都健康活潑。

台大醫院新竹分院婦產部主任童寶玲指出，據健保署資料統計，台灣每個月約有一例3胞胎寶寶生產，多半是透過人工生殖科技幫忙。多胞胎媽媽的孕程很辛苦，懷孕中常出現妊娠糖尿病、妊娠毒血症和產後出血等情形。

童寶玲說，多胞胎懷孕期間可能會出現胎兒大小差異很大或因胎盤異常造成血液分布不均，使一個寶寶缺血，另個嚴重充血等問題，同卵雙胞胎分裂太晚還可能出現連體嬰雙胞胎。

童寶玲說，台大醫院新竹分院是衛生福利部「醫院緊急醫療能力分級評定基準」分級的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照顧品質重度級急救責任」醫院，可為高危險孕產婦及新生兒提供完善的緊急醫療照護。

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