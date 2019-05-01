綜所稅開徵這些人可望不用繳稅 用這個方式報稅能抽現金大獎

2019-05-01 11:15

〔記者林國賢／雲林報導〕107年度綜合所得稅結算申報開跑，國稅局雲林分局今天上午擠進滿滿人潮申報，國稅局雲林分局表示，雲林申報戶數約13萬6000多件，雲林分局在6樓開闢報稅專區，提供服務。

雲林分局分局長沈志光表示，為提高民眾憑證網路申報意願，中區國稅局今年特別推出「優化繳退稅、便捷好智慧」活動，除了電視、平板電腦、禮券等獎品以外，也首度祭出現金獎勵，最高的頭獎金額達5萬8888元，只要是非人工申報的人都有機會獲得大獎。沈志光表示，在所得稅制優化方案政策下，此次年收入40.8萬以下的單身族、年收入81.6萬的已婚無小孩頂客族，以及收入在123.2萬以下、有2個未滿5歲的4口之家，都可望不用繳稅。

張姓民眾說，他去年繳了5000多元所得稅，今年只要繳1000多元，李姓民眾則說根據他接到稅額試算通知書今年少繳1萬多元的稅，政府減稅真得有感。

沈志光表示，今年申報日為5月1日到5月31日，除了網路申報、稅額試算，今年依然有人工及二維條碼等方式申報，雲林分局在大禮堂提供服務，並利用顏色區分服務人員服務項目，報稅民眾多利用。

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