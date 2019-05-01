抗議房屋稅調漲 南市議員、房衫軍至市府遞陳情書

2019-05-01 11:18

〔記者王涵平／台南報導〕房屋稅今起繳納，蔡育輝等多位南市議員與「房衫軍」前往民治市政中心抗議調漲、遞交陳情書並燒毀稅單，要求市府將過去3年多收的42億多的舊屋房屋稅金退還民眾。

蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰、李文俊等市議員組成的「五告讚」問政聯盟今出動房杉軍，百餘民眾在民治議事中心集結走向民治市政中心，王家貞、李中岑、林燕祝、李鎮國等議員也前來聲援，新營分局動員大批警力戒備。副市長許育典出面接下陳情書。

蔡育輝表示，房屋稅連3年暴漲到81%，中古屋還回溯15年課稅，創下從市民口袋搶錢的全國惡例，市庫106年到108年的3年間，每年多了1、20億元的稅收，鄉親走上街頭表達怒火。

蔡育輝指出，今年3月召開的不動產評價委員會並沒有完全回應議會決議與鄉親要求，不僅今年續漲81％，承諾的明年起「加倍奉還」則是一毛未還，6年房屋標準單價還高達74.5％，甚至比台中、桃園高，連單一自用住宅免稅也未被接受。

市府表示，自住型房屋的稅率是法定稅率，基本上不能調整，所以南市評價委員會決議是將該類房屋的課稅現值折減16％，民眾收到2020年房屋稅單時將會更有感，市府也會儘速研議提案修訂台南市房屋稅徵收率自治條例，希望制定差別稅率，針對多屋族的部分訂定稅率的差別性，避免造成擁有多棟房屋者也享有最低稅率的狀況。

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