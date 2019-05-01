五一關帝廟作伙祈福 高市勞工局與企業合作顧工安

2019-05-01 10:50

〔記者黃建華／高雄報導〕適逢五一勞動節及高雄意誠堂關帝廟建廟120周年慶，高雄市勞工局昨與20位企業CEO代表為勞工祈福，並進行一場別開生面的安全座談，局長王秋冬期許在關帝廟文衡聖帝的見證下，共同合作積極營造安全工作環境、落實工安管理，共創勞、資、政三贏。

勞工局勞動檢查處統計大高雄自100年縣市合併以來，職災死亡數從50人下降至107年的37人，降幅26%，勞工保險職災給付千人率也從5.624降到3.475，降幅38%，但仍有許多的案件是可以事先加以預防的，因此邀集去年工作場所曾發生職業災害的企業CEO代表，在五一勞動節研討預防職業災害精進作為。

勞工局長王秋冬表示，勞檢裁罰是發現顯著缺失，或發生職災後的行政作為，但唯有透過安全管理事先辨識危害，預防職災發生，才是保障勞工朋友最有效益的方法，勞檢處的統計分析也發現，其實有許多的職業災害都可以事先加以預防，未來，勞工局及勞檢處將與企業合作，積極提供事業單位工安診斷、輔導與諮詢服務，落實預防的工作，協助提升工作環境安全，共創勞、資、政三贏，讓高雄更安全、大家賺大錢。

勞檢處代理處長陳俊復表示，勞檢處針對職災高發生率的型態，均已擬定防災、降災措施，而職場安全衛生需要各界齊心努力，尤其雇主的態度最具關鍵，今天與會代表分享發生職災後檢討的改善作為，也提出包括企業工安罰鍰專款專用、臨場工安診斷、企業對法令認知不足、勞工不遵守工安規定等問題及意見，各位可先在預防職災的作為上思考精進，勞檢處未來也會針對問題及意見，與企業積極合作協助工安診斷、宣導、輔導，及教育訓練與溝通，企業與勞工朋友若需要服務，勞檢處隨時全力以赴，勞檢處的官網（https://www.klsio.gov.tw/）有各種防災資訊，也可直接電洽:07-7336959有專人為您服務。

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