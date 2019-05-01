3月來台旅遊中客成長逾4成 新南向市場首見衰退

2019-05-01 10:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今天公布三月來台旅客統計，入境旅客達107.9萬人次，較去年增加逾6萬5000人；其中以中國旅客增加7萬8386最多，成長超過4成，其次韓國增加16,515人。成長率則以俄羅斯最高達127.9%。泰國也有16.5%，但南向市場罕見出現衰退。整體來說，今年前3個月來台旅客較去年成長6.09%，來台市場首季繳出漂亮成績單。

觀光局最新統計指出，今年3月入境旅客達107萬9498人次，比去年同期成長6.5%；其中，中客達27萬192人次，成長幅度達40.87％，是今年以來最大成長。韓國旅客也有21.07%的成長幅度，一掃去年花蓮地震後旅客不斷衰退陰霾。

觀光局去年起和圓山大飯店鎖定的新北向市場雖來台人數仍不多，3月來台為1746人次，但因為基數低，成長率非常可觀，達127.94%的成長幅度。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，近幾個月中國政府限縮遊客來台幅度縮小，因此來台人數有所成長；韓國旅客則因為去年二月花蓮地震造成三月人數驟降，因此今年數據上有成長趨勢。

值得注意的是，新南向市場自政府推動新南向政策以來，106年每月平均還有2到3成的成長幅度，107年平均每月成長僅剩1成，今年3月首見負成長，旅客人次為24萬1262人次，衰退7.33%，包含馬來西亞、菲律賓、印尼、越南都衰退，尤其以越南減幅達33.72%最嚴重。

黃正聰分析，香港、菲律賓、印尼衰退，主要是去年復活節假期落在3月，今年則落在4月，導致市場衰退近3萬人次。至於越南因去年12月發生旅客集體脫逃事件，導致觀宏政策暫停，來台人數銳減。

黃正聰認為，由於中國及日韓持續成長、越南觀宏也在3月15日恢復，及4月復活節等因素，預估4月旅客數可望顯著成長。

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