牌照稅繳了嗎？今明超商還能繳

2019-05-01 09:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕屬於地方稅的牌照稅繳款期限到昨日截止，南投縣到上月底還是有民眾反映未收到稅單，草屯鎮就有民眾自己和公司都未收到稅單而申請補發，稅務單位說，申請補發稅單或到昨日忘記繳者，今、明天兩天還能到四大便利超商繳款，也沒有加徵滯納金的問題。

南投縣牌照稅繳納戶有近20萬戶，有草屯鎮民眾反映，今年縣稅務局寄發繳稅單好像怪怪的，明明沒有遷戶籍或改通訊地址，但自己和公司的車都未收到稅單，為了怕被加徵滯納金，趕緊跑到南投監理站申請補發，而去申請補發的人不少，有些人反映「搬來南投多年，為何今年沒有收到稅單？」。

南投縣稅務局表示，每年都有民眾沒有收到稅單，因稅單都交付郵局投寄，沒收到的原因無法細查，但只要跟該局或到南投監理站申補發，今天和明天仍可到四大便利超商繳款，且不會被加徵滯納金。

據了解，南投縣的牌照稅收入，可為縣庫進帳15億元，雖佔全縣總預算237.4億中的收入不到1/10，但仍算是單筆可觀收入。

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