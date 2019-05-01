關島男近3百公斤 來台減重醫師雙臂疼3天

2019-05-01 09:00

［記者黃旭磊／高雄報導］關島32歲未婚男體重達282公斤，為追求女友來台進行胃繞道微創手術，術後減重12.2公斤，大讚台灣醫療水準。

關島籍賈書亞（Joshua Aguon） 身高172公分，BMI高達95.32（正常人18~32），不堪他人異樣眼光也追不到女友，來台由高雄阮綜合醫院體系「國際代謝形體醫學中心」調整飲食，一週後體重降至273公斤，4月24日由中國醫藥大學附設醫院醫師黃致錕進行微創胃繞道手術。

國際代謝形體醫學中心表示，賈書亞超越前一名國際病人243公斤紀錄，成為來台減重最重病人，而住院前派9人座專車前往桃園機場接機，1人就佔3個座位，體型也超出測量儀器上限。

黃致錕說，患者腹部橫向寬度達80公分，幸麻醉科團隊合作於2小時內完成手術，術後3小時，患者即下床如廁，也由於切割肥厚腹壁肌，「執刀過程如舉啞鈴，術後雙臂疼痛3天。」

賈書亞回憶，以前愛吃牛奶、起司、汽水、咖啡因及含糖飲料，幾乎天天吃豬、牛肉，為追求真愛，控制飲食，數月內瘦了31公斤，還是無法達到減重目標，經醫療人士介紹來台，台灣醫療水準真得不錯。

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