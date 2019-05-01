曬飛魚乾成美麗地景 屏東滿州飛魚季週末登場

2019-05-01 08:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一年一度的滿州飛魚季，週末將在佳樂水風景區登場，由於近年飛魚捕獲量銳減，鄉公所舉辦旗魚拖釣比賽炒熱活動氣氛，鄉內許多居民都在戶外曬起飛魚乾，成為滿州春夏之際特有風景，吸引不少攝影愛好者到訪取景。

飛魚早期因魚刺偏多，並非受民眾喜愛的高經濟魚類，近年因噴香飛魚乾開始成為地方特產，恆春漁民採圍網方式，捕一次飛魚需要出動3艘漁船，滿州漁民則在傍晚出海找潮流較好的位置放網，飛魚「願者上鉤」方式，捕獲量全看洋流走向決定，因位在洄游中後段的東海岸，肉質及魚卵都比西岸來的肥美可口。。

飛魚全身都是寶，從每台斤600元的高檔飛魚卵、每台斤300元飛魚腸，到常見的飛魚乾及飛魚肉，都能成為餐桌上的美食，飛魚卵及飛魚腸更是沒預約吃不到的美味，滿州鄉港口村家戶在橋墩上、屋簷旁一串串曬飛魚乾景致，更是每年四、五月間的地方特色，鄉公所也選在此時舉辦飛魚季系列活動。

滿州鄉鄉長余增春表示，飛魚季活動已經成為滿州年度大事，除了介紹當地飛魚美食，也希望帶動民眾旅遊習慣改變，多了解滿州各社區生態旅遊的特色，順道品嘗黑豆、火龍果等農特產品，推廣滿州觀光進入更深層的地方文化。

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