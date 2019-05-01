萬分之一的幸運！雙胞胎1流產1活產 相隔10週

2019-05-01 08:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕萬分之一的幸運！32歲的陳太太結婚4年不孕，兩次人工受孕失敗，去年接受試管嬰兒療程成功懷了雙胞胎，但懷孕17週時流產一個，醫院緊急為另一名胎兒安胎，媽媽也努力臥床安胎，直到27週半破水才生下女嬰，罕見成功保住早產胎兒，機率僅萬分之一以下，現在矯齡2個月大（以足月計算）體重4800公克，健康活潑，與足月兒無異，醫師與媽媽說「一切辛苦都值得！」

除了醫療支持保胎，陳太太更必須臥床安胎，導尿、吃喝大小便全在床上，長達10週與床為伍，外陰部也天天清洗防止感染，辛苦奮鬥才有機會保住孩子，直到去年11月下旬、懷孕27週又3天破水，研判胎兒生長情形良好且再安胎恐感染，緊急剖腹產下女嬰有1120公克重，是個極低體重早產兒，但哭聲宏亮，健康良好，給氧、住保溫箱1、2個月，今年4月1日出院，陳太太與先生感謝醫護人員。

「一定要保住這一胎！」陳太太抱著女兒有女萬事足，非常開心，她說流產後非常難過，為了保住肚子裡還有一個小孩「忍住眼淚、不能哭」以免影響心情，天天哄女兒「要在媽媽肚子裡乖乖長大！以後帶你出去玩、坐飛機、吃麵麵、買衣服！」驕傲女兒也展現堅強的生命力。

茂盛醫院院長、中山醫學大學教授李茂盛指出，雙胞胎產婦在懷孕17週時流產一個胎兒，能再安胎10週，產下活嬰，僅萬分之1以下的機會。一般雙胞胎流產或早產，另一胎兩天內娩出的機率超過9成，陳太太在17週流產後能再安胎達十週後活產非常罕見，國際僅少數個案，國內有的案例，也是懷孕中、後期，20幾週早產一胎後安胎成功。

保胎的關鍵在於陳太太懷的是異卵雙胞胎，兩個胎兒各有胎盤、羊膜和臍帶，陳太太破水流產的胎兒娩出後，胎盤未剝離，趕緊將流產胎兒的臍帶剪斷、消毒，放回陰道，希望保住另一個胎兒，預防附在子宮的胎盤一旦剝離會影響另一胎。

手術醫師、茂盛醫院產科主任廖敬慈說，為了保住雙胞胎剩下的胎兒，得要抑制產婦的宮縮與感染，使用較強的黃體素及2種抗生素控制，除了抽血，也採集媽媽陰道分泌物做細菌培養監控。

廖敬慈指出，流、早產大多是原因不明，再來就是感染問題，雖與人工受孕或試管嬰兒無關，但懷雙胞胎併發症較多，因此懷孕即使過了3個月仍要很注意出血或不適情形，而這名媽媽推測可能是子宮頸閉鎖不全所致，李茂盛也說，陳太太孕前就有70公斤，體形較胖，腹內壓力增加，也會增加流、早產風險。

中山醫學大學附設醫院婦產部主任應宗和指出，雙胞胎流產一個後能安胎達10週成功保住另一胎很少見；中國醫藥大學附設醫院高危險疑難妊娠暨母胎醫學中心副院長周明明表示，這類多胞胎延遲間隔生產，一般能安胎3週後提高成率機率，能否保胎成功，要視流、早產原因、有無強烈宮縮、子宮頸開口及出血等問題。

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