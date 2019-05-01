大肚萬里長城的步道間隙過大 讓登山客跌倒 建議市府改善

2019-05-01 08:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚萬里長城是台中市民重要的登山步道，有民眾反映，萬里長城廣場樹木過高以及步道縫隙過大導致行走時容易受傷，希望市府改善。

市府觀旅局表示，會儘速改善及修剪樹木。

一位楊姓市民表示，他時常前往登山，但是日前走到廣場，因步道間隙過大，他便不小心被絆倒，他還是年輕人，但若有長輩及幼兒不小心被絆倒該如何，建議市府改善。

市議員陳世凱表示，接獲很多民眾反映，因為萬里長城廣場的步道縫隙過大，導致民眾容易一踩空就造成腳扭傷等情形,一位楊姓市民就曾被絆倒，顯見步道如此設計,是非常不理想的，相關單位應儘速改善，以保障民眾安全

此外，由於萬里長城的廣場很多登山客會休息，但廣場四週的樹枝過高，時常風吹就斷裂，讓在廣場休息的民眾面臨危險。

陳世凱表示，五月就是汛期，一旦吹大風下大雨，過高的樹枝容易被風吹斷，而廣場常有很多民眾休息，若未修剪容易發生危險，請市府趕快修剪。

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