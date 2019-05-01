獨家》高市罰空污2517萬 環局攜手社區2小時揪違規工廠

2019-05-01 00:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局加強稽查空氣污染，今年累計已開罰201件，罰款共2517萬元，值得一提的是，今年二度與社區聯手，鳳山區鎮北里民以手機蒐證、LINE通報，協助環保局入廠稽查，2小時揪出違規工廠，今開罰10萬元，並限期改善。

高市今年針對空氣污染開罰201件，粽共2517萬元，主要違規情節以排放黑煙、異味，造成空氣污染81件最多，累計開罰1000多萬元，佔總件數將近一半；其次排放未符合標準有68件，累計開罰970萬元。

環保局表示，今年違規第一名是信昌化工林園廠，累計開罰14件，總共250萬元，首件油槽施工引燃大火，市府就重罰100萬元；其次中油林園廠開罰220萬元、中油大林廠開罰210萬元。

值得一提的是，鎮北里近來經常飄著一股異味，里民一早發現1家食品加工廠竄出黑煙，整個社區瀰漫燃燒廢棄物氣味，多名里民以手機蒐證拍下影片，經里長趙志成迅速通報，環保局派員入廠稽查，大家合力2個小時，揪出食品加工廠違規，讓里民是拍手叫好。

環保局表示，業者使用燃料油作為鍋爐用油，因鍋爐噴油嘴故障，導致燃燒不完全，產生明顯粒狀污染物（黑煙），雖派員到場已無黑煙，但多名里民蒐證明確，依違反空氣污染防制法告發，由於業者是今年首次違規，今開出10萬元罰單，並要求業者限期改善。

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