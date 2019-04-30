嘉藥結盟宏碁 成立電競培訓中心

2019-04-30 23:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕目前電子競技正夯，不僅已被納入國際賽事，甚至也成為新興的運動產業，商機無限，嘉南藥理大學與知名品牌宏碁公司策略聯盟，全力推動，還斥資700萬元，成立培訓中心，今天熱鬧揭牌。

新成立的培訓中心，就取名頗具創意的「電競黑洞」，佔地超過60坪，簽約之後，嘉藥也是宏碁在南部第1所合作的夥伴大學。

嘉藥校長陳鴻助與宏碁泛亞營運總部總處長李榮坤就在新設的的電競館簽約，台南市政府教育局主任秘書蔣銘娟也應邀觀禮。

雙方將展開電競產業人才培育的合作、交流，宏碁提供授權與專業協助、相關競賽獎金，並舉辦電競講座、業師教練協同教學等；而嘉藥則建置更優質的電競場館，且開課、培訓比賽選手，共同行銷，擴大產學合作的利基與效能。

嘉藥資訊多媒體應用系助理教授梁育誠指出，該電競館目前規劃32部比賽與練習的桌機，還有VR賽車體驗，未來仍將持續擴充，以因應學習的需求。

內部除了採用宏碁電競桌機、曲面螢幕、頂級專用耳機與椅子等之外，也配置數位看板、賽評主播台、直播轉播台，一應俱全，可舉辦大型賽事，更是學校數位內容、虛擬實境相關課程的實作場域。

陳鴻助說，未來最夯的是體驗經濟與數據經濟，電競產業願景可期，目前也成為各系都喜歡的運動之一，成立培訓中心，可跨域結合，讓社團變校隊，也培養學生第二、第三專長，有更多元化的競爭力。

李榮坤指出，公司積極協助優質學校佈建電競場館教室，從校園扎根，不僅培訓比賽選手，針對遊戲開發與行銷、電競硬體設計、規劃舉辦賽事等各式專業人才，也是一大重點，強化學子未來的就業基石。

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