市府在龜山推動桃園市第3起公辦都更

2019-04-30 22:29

［記者謝武雄／桃園報導］市府成功推動中壢「中興巷公辦都更案」、桃園火車站前「東門停車場」都更案後，又積極推動「龜山區山德段378地號等7筆土地都更案」

，這是桃園市推動第3件公辦都更案，基地鄰近桃園火車站、巨蛋體育館，市府自即日起至6月27日止辦理公開評選，意者可至桃園市政府住宅發展處網站，電話，329-8600轉208。

住宅發展處長莊敬權表示，本案基地位於桃園市龜山區萬壽路二段、山鶯路交叉口東南側，鄰近桃園火車站、桃園巨蛋及龜山工業區，包含龜山區山德段378地號等7筆土地，土地面積合計1698.36平方公尺，使用分區為第一種住宅區，為國防部政治作戰局管理土地，無地上物，目前現況為停車場使用。

莊敬權說，基地於今年2月28日劃定為建國一村周邊地區都市更新地區，並依容積獎勵相關規定申請時程獎勵，本次優先推動更新地區南區段公有土地招商作業，希望延續前兩案公辦都更推動經驗，由市府主導辦理，作為都市更新示範基地，藉以帶動基地周遭更新意願，未來在結合周邊捷運棕線、虎頭山物聯網創新基地、桃林鐵路活化等重大政策推動下，對地方發展帶來新契機。

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