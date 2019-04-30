中火廢水超標 水污染改善計畫期限前送抵環保局

2019-04-30 22:48

〔蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠放流水今年1至3月間3次採樣檢測超標，台中市環保局重罰2000萬元，提交廢水污染改善計畫書今天截止，中火在最後關頭專人送來計畫書；環保局長吳志超表示，以1至4號機組至少降載減產50%為主要改善措施，如果減量不足，核准改善時間將會縮短。

環保局指出，今日下午5時才收到中火改善計畫書，需要時間詳細審視計畫書的內容，暫時無法對改善方案進行評論，會把中火改善計畫書先送給專家學者協助審視，將於5月10日前召開審查會議，核定改善方案與後續改善天數，核定後改善時間最長不得超過75天。

針對3月21日採驗中火1至4號機組放流水硝酸鹽氮超標2倍，環保局要求中火所提改善計畫核准原則有4點：

第1是新增廢水處理設施工程完成或有效處理水質前，該4座機組至少降載減產50%為主要改善措施，現有設施操作參數及空汙防制設備添加液氨量調整等，都列為輔助改善措施，確保降低污染產生量。

第2是相關改善措施不得影響空污防制設備效能，或衍生其他放流水標準管制項目超標。

第3是要求中火30日內，提出包含硝酸鹽氮在內的水質水量自動連續監測及傳輸設施設置計畫書，送環保局審查，並在180天內完成相關連續監測設施設置，與環保局連線。

第4是要按季執行放流口下游水體環境生態調查與監測，相關監測資料定期送環保局備查。

吳志超表示，在中火執行改善期間，仍會持續監督廢水處理設施之操作與查驗排放水質，如有違規情形，將予重罰。

環保局強調，連續採驗中火放流水，發現硝酸鹽氮超過標準，顯示廢水處理設施功能不足，依照「水污染防治法」相關規定，中火須提出能提升廢水處理功能的改善計畫書，內容包含改善期間機組減產、維持既有設施正常操作、調整操作條件、工程改善項目及預訂施工期程，同時也必須進行功能測試，來確認執行改善後功能是否符合需求。

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