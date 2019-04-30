首波梅雨鋒面報到！週三全台氣溫降 各地有短時強降雨

2019-04-30 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕明天（5月1日）鋒面通過，全台天氣不穩定，除了氣溫明顯降幅，越晚越冷外，各地也會出現短時間的強降雨，提醒民眾外出前留意穿著，並記得攜帶雨具。

《中央氣象局》預報，明天由北往南各地均有間接性陣雨或雷雨，其中西半部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的可能性。

「天氣風險公司」指出，梅雨時節第一道鋒面將至，預計明天雨勢較為明顯的區域落在北部、宜蘭、中部，南部雨勢相較會小一點，東部僅有短暫陣雨，而週四到週六（5月2至4日）全台天氣將稍轉穩定。

氣溫方面，明天受東北季風影響，加上降雨明顯，各地降溫幅度大，北台灣白天高溫約22至24度；中部及花蓮約26、27度；南部及台東約28、29度；此外，各地低溫約19至23度。

紫外線方面，明天花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市、屏東及澎湖縣達高量級；其他縣市皆為中量級。

空氣品質方面，明天受降雨洗除作用影響，全台空氣品質大致為「良好」等級。

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