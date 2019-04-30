朝陽科大校園徵才 海外當保母月薪5萬1

2019-04-30 22:15

〔記者陳建志／台中報導〕為增加畢業生就業機會，朝陽科大今天舉辦校園徵才，吸引包括電子、營建、傳產、金融等共85家企業到場徵才，釋出約2500個職缺，除平均薪資約30K，還有14家企業開出海外職缺，其中有人力資源公司徵求40名保母前往加拿大多倫多，月薪約5萬1仟元還包吃包住，希望吸引幼保科系畢業生到海外就業。

朝陽科大學務長陳隆昇表示，目前有許多畢業生都習慣在網路上找工作，為了讓學生有機會和企業面對面接觸，展現對工作的熱忱和態度，今天舉辦校園徵才，今年參加的廠商共85家，除了金融、保險、餐飲、觀光休閒，資訊科技的電子業和傳產企業參加的家數和開出的職缺也都增加，顯示今年人力需求提升。

陳隆昇表示，學校目前約有5成的學生是靠學貸唸書，為了讓弱勢學生提早認識產業、職場現況，只要到場和3家企業完成面試就可獲得獎勵金，希望幫助他們畢業後就能順利就業翻轉人生。

此次徵才並有14家企業開出海外職缺，其中信義房屋招募10名前往馬來西亞的不動產經濟人員，弘鼎國際人力資源公司也招募40名幼保及護理系人才前往加拿大多倫多擔任住家保母，負責現場招募的彭思萱表示，加拿大華人眾多，保母缺工嚴重，台灣幼保系畢業生因專業、敬業度獲肯定，深獲當地雇主喜愛，特別到台灣進行招募，強調這是官方所認可的就業管道，享有勞健保和退休金，每星期工作5天，包吃包住月薪可達5萬1仟元，歡迎有興趣的畢業生加入。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/