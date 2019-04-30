可望發大財！今年康乃馨價格回穩 花農不再血本無歸

2019-04-30 22:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕進入光輝五月，康乃馨進入盛產，彰化縣田尾鄉是全國種植康乃馨重地，每年此時花農都等待豐收，但去年供過於求，產地價格慘跌至每朵只剩2元，花農們幾乎血本無歸，今年銷量穩定，價格回穩到每朵平均價7元，新品種更可來到8至10元，田尾鄉農會協助農民行銷，已經收購12萬朵，讓農民大樂，希望趁此節日，達成經濟收益。

全國康乃馨種植面積約40公頃，其中田尾鄉就占了35公頃，田尾鄉農會今天舉辦「美漾媽咪．好馨情」推廣活動，彰化縣長王惠美、農糧署中區分署分署長王安石、縣議員劉淑芳、田尾鄉長林守政與田尾鄉農會總幹事楊春枝等人及特選4名美貌員工打扮「花仙子」一起推銷康乃馨。

王惠美說，康乃馨的花語是「媽媽我愛妳」，母親節快要到了，孝順的子女除了打電話給媽媽，陪媽媽吃一頓飯也要記得在母親節買束康乃馨送給媽媽，好好的感謝母親，表達媽媽最大的關懷。

花農江孟謀說，去年選舉年，花農原本看好康乃馨需求高，但因產量太多價格低落，讓各各農民幾乎血本無歸，今年耕作面積少4成，供給需求平衡下，價格回穩，目前一支價格到7元，混色康乃馨10元，對花農與消費者來說都是不錯的價格，可望達到理想收益。

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