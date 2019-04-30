軍警消海巡空勤照過來！ 明起到苗醫就醫健保負擔費有補助

2019-04-30 22:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛生福利部苗栗醫院配合「軍警消海巡空勤醫療照護方案」，5月1日起，警、消、海巡、空勤人員（含退休人員及遺眷）及軍人至該院就醫，可享優免健保部分負擔之費用。

衛福部苗栗醫院代理院長李永恒說明，「軍警消海巡空勤醫療照護方案」優免內容，包含門診、急診、住院之健保部份負擔費用。

李永恒也提醒，凡符合優惠方案的警察、消防、海

巡、空勤人員，於就醫時，請攜帶健保卡外，還須持服務證（正本）等相關證明文件；國軍人員就醫時，則請出示加註「醫療優惠」字樣的軍人身分證或聘雇人員服務證。更多相關訊息請上部立苗醫網站查詢：https://www.mil.mohw.gov.tw 或洽詢服務專線：037-261920轉2168。

行政院長蘇貞昌日前宣布，警消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費。

但新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、連江縣及金門縣等6縣市轄區內並無軍醫院或榮民醫院，行政院為落實對該等縣市的警、消、海巡及空勤人員比照軍人醫療照護的美意，也宣布若到指定部立、或縣立醫院，部分健保負擔由政府補助。

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