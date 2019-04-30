老翁甘順發捐白米不輟 憨兒16年不愁吃

2019-04-30 21:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉84歲老翁甘順發，號召街坊做公益，今天捐助4500台斤白米，給真善美社會福利基金會，基金會院生也準備啦啦隊表演及送花感謝；基金會董事長謝秀琴說，甘順發已連續16年捐贈超過3萬台斤的白米，讓受照護的憨兒不愁吃，真的很感謝。

甘順發於20年前，認識了捐贈土地、協助開闢獅潭往仙山124號縣道的已故地主胡得鏘，得知胡在桃園辦理真善美社會福利基金會照顧喜憨兒，他深受感動，在地方發起捐贈白米活動。

因基金會在桃園市，起初僅3、5人支持，募集1千餘台斤捐贈，但甘順發的持之以恆，感動鄰里，越來越多人響應，白米數量逐年增加，眾人今天一口氣捐了4500台斤。

甘順發說，施比受更有福，真正的快樂是付出，真正的擁有是捨得，只要能力所及，會持續做下去，也感謝鄉親的力挺。

基金會的憨兒們今天用熱情的音樂和舞蹈表演，回饋新店村民，並送給村內長輩自己栽種的多肉植物及手摺花束感謝。

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