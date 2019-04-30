免費肝炎肝癌檢驗來了 5月5日屏縣6處同步登場

2019-04-30 21:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年再度與肝病防治學術基金會合作，由統一超商贊助、屏東百合扶輪社協辦，共同辦理「屏東縣免費肝炎肝癌檢驗活動」，將於本週日（5月5日）上午8點至11點，分別在林邊國中、新埤國小、佳冬鄉公所、泰武鄉武潭村活動中心以及枋山鄉老人活動中心與嘉和社區福德宮，共計5個鄉鎮6個地點同步辦理，只要年滿20歲以上（不限戶籍）即可參加，請民眾攜帶身分證及健保卡把握機會踴躍參加。

根據衛生福利部公告，癌症蟬聯全國十大死因第1名已逾38年，依據癌症死因分析，肝癌高居第2位，肝病防治學術基金會關注屏東縣民的健康，嘉惠偏遠地區鄉民，本次6項篩檢項目包含：Ｂ型肝炎表面抗原、Ｂ型肝炎表面抗體、Ｃ型肝炎、肝癌檢查（甲種胎兒蛋白AFP）、肝功能（GOT、GPT），Ｂ型肝炎患者另加測Ｂ肝病毒量、Ｃ型肝炎患者加測Ｃ肝病毒量，並於6月針對肝炎患者提供第二階段腹部超音波複查，所有項目完全免費。

屏東縣府衛生局長李昭仁呼籲，肝癌患者近九成與B、C型肝炎有關，台灣約有三分之一的民眾知道自己是B肝帶原者，但僅有十分之一的民眾知道自己是C肝帶原者；在不知自己本身已罹患肝病的情況下，沒有定期接受完整的檢查，極易因疏於防範，導致疾病加速惡化。肝病防治很簡單，只要抽血先篩出自己是否為高危險群並養成良好的生活習慣定期健康檢查，就可掌握健康人生。

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