「美白護膚、減肥瘦身」 違規食品網路廣告最吸金關鍵字

2019-04-30 20:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天網購了嗎？彰化縣衛生局食安網軍出擊，去年查護1715件違規食品、藥物及化妝品，其中8成是食品違規，以廣告不實、有害健康為主，而違規食品廣告金句，則以「美白護膚、減肥瘦身」最多！

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，衛生局整合各科人員，成立食安網軍主動出擊，從去年查獲1715件網路違規產品分析，發現有7成違規產品來自拍賣平台，而食品違規居多，高達8成！

而違規食品廣告比例最高的，就是膠囊錠狀食品，從違規的金句第一名「美白護膚、減肥瘦身」就可以看到，網購吸金大法就是鎖定民眾的心理；其它違規網購廣告金句依序為：保護眼睛、豐胸、提高免疫力、排毒、護肝解毒、補腦、壯陽、防止便秘等等。

林毓芬表示，在查獲網路違規產品當中，也曾查到違規蜂蜜，在網頁上宣稱是來自三代祖傳養蜂場，卻沒有具體介紹，價格又相對便宜，最後追查發現，這款違規蜂蜜是從中國進口，但卻假稱產地是台灣。

但更令人害怕的是，網購違規產品具有的健康危害，就曾查獲宣稱具有壯陽效果的食品，網路金句是「保健品，沒有副作用」，最後卻驗出Tadalafil（犀利士）、Sildenafil（威爾鋼）等西藥成分，可能壯陽不成反傷腎。

如何避免網路購物買到違規產品？林毓芬說，食品部分要有食品登錄字號，並有完整中文標示；而一旦查出有廣告不法，將以食品安全衛生管理法，處以4萬元以上，500萬元以下罰鍰；如果食品中檢出含西藥成分等偽藥或禁藥，將以違反藥事法，可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5000萬元以下罰金。

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