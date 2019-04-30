梅雨要來了！曾文水庫盼解渴 但要下這麼多...才有感

2019-04-30 20:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年梅雨來得早，首波即將報到，盼能為蓄水率僅約15％的曾文水庫解渴，不過目前因土壤乾涸，根據水利署南區水資源局的觀察經驗，集水區至少要下50毫米，才會有明顯的逕流量，挹注水情。

南水局副局長鄒漢貴表示，在4月20日之後，集水區就沒有明顯下雨，若雨勢不夠大，降水僅能供土壤吸收，對水庫進帳並無助益。

鄒漢貴說，累積降雨50毫米以上，至少會有200萬立方米的入流，且過了這個門檻，下雨愈多，上游進帳就更顯著。

目前曾文水庫水位標高199公尺，蓄水率15.14％，連同烏山頭水庫的有效蓄水量仍有逾1.3億立方米，水情排行是45年來同期的第22名，屬於「中段班」。

鄒漢貴指出，雖然曾文集水區今年2至4月的累積降雨量，僅是歷來平均的85％，但因啟動加強灌溉管理，相較於去年同期，有效蓄水量仍多了7000萬立方米。

至於，以民生供水為主的南化水庫，目前水位標高165.48公尺，有效蓄水量3159萬立方米，蓄水率34.54％，水情排行是啟用25年來的第11名，一樣在中間位置。

而南化集水區今年2至4月的累積降雨量，更僅有歷來平均的66％，因出水調控得宜，水情與去年同期差不多。

鄒漢貴強調，近4年來，都是晚梅，甚至空梅，難得今年早梅，但對降雨量仍待觀察，氣候變數大，有水當思無水之苦，籲請民眾平時仍以節約用水為要。

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