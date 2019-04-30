春遊林家花園扮古裝 5/3起連3天免費入園

2019-04-30 20:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區的林本源園邸（俗稱林家花園），以「緣定古都戀板橋」為主題，將於5月3日至5日推出第一波系列活動「林園春遊祭」，結合古裝角色扮演、古玩體驗、品茗與欣賞戲曲等藝文活動，開放民眾一連3天免費入園。

文化局表示，林本源園邸是目前台灣僅存最完整的園林建築，春遊祭活動期間，以「穿越時空、嬉春趕集」為主題，設置背景打卡區，現場準備限量50套清末民初的古裝，提供民眾租借，租金1小時 100元，押金500元。

對於文人書法、藝術藏書票有興趣的民眾，可預約或現場報名相關活動，體驗古代文人的閒情雅致，另規劃「春日繽紛小市集」，邀請手作、飾品、插畫、古著服飾等懷舊仿古風格的攤位進駐，並舉辦適合親子一起動手做的「懷舊童玩DIY」，每天還有精彩國樂或環境劇場演出。

林本源園邸指出，為推廣板橋古城區豐富的歷史人文景觀，包括大觀書社、黃石市場、慈惠宮與接雲寺等景點，「林園春遊祭」設計粉絲團打卡活動，拍照上傳就有機會抽中限量禮物。詳情請上林本源園邸官網或臉書粉絲頁「國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。

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