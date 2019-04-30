爛醉不准單獨叫代駕！代客駕車將納管 駕駛抵達前不得收費

2019-04-30 18:48

〔記者陳宜加／台北報導〕為遏阻酒駕，政府祭出重罰，也加強推廣酒後代駕。交通部預告訂定定型化契約，將代駕服務納管，規定駕駛須有職業駕照與良民證、事前告知收費標準與保險，但若已爛醉且無行為能力者，不得單獨使用代駕服務，最快11月上路。

交通部預告訂定「代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，首度明訂代客駕車的收費標準、付款方式、保險等資訊，業者應事先公告並告知消費者；若車主已爛醉、意識不清且無行為能力，則須有意識清楚的人陪同，否則不得單獨使用代駕服務。

交通部解釋，若車主無法清楚表達地址、確認費用，恐衍生消費糾紛，建議改搭計程車或其他交通工具。

草案也規定，消費者於業者指派的代駕者抵達約定地點前，若因故取消，業者不得向消費者收費；但若代駕者已到達約定地點等候，衍生費用應由消費者負擔。另外，若代駕者因交通事故、車輛故障、交通管制、天候因素等不可抗力因素，而無法於約定時間內抵達，業者應即時通知消費者變更時間、或終止契約。

交通部說明，草案僅訂定基本規範，但各家公司有不同優惠與規定，開放由業者自行考量，例如目前「台灣代駕」規定，若駕駛提早抵達，但車主尚未出現，將在現場等候20分鐘才會離開，且等候的20分鐘不收費。

草案也規定，消費者使用代駕服務期間，若因交通違規而被開罰，須由代駕業者負責繳清；若消費者代為繳納，代駕業者也應負責償還。另外，一旦發生車禍，代駕業者、代駕駕駛也應該負擔法律與賠償責任。

交通部表示，定型化契約預告期為2個月，預計7月初報行政院審查，若順利通過，最快於11月上路。

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