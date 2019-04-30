主成分不足恐影響療效 「三支雨傘標友露安」下架回收9.3萬瓶

2019-04-30 16:16

〔記者林惠琴／台北報導〕大裕生技興業有限公司出產的「『大裕』三支雨傘標友露安液」，是許多民眾緩解感冒症狀常備用藥，但衛福部食藥署表示，接獲廠商主動通報，批號「17003V」的產品出現主成分含量低於原核准規格，可能有療效不如預期的情形，已要求市面上9.3萬瓶必須在一個月內下架回收，民眾可持產品或單據辦理退換貨。

食藥署科長洪國登表示，即使藥品上市，仍會要求廠商留下部分產品在上市後的每3個月進行一次檢驗，確認品質，該批號「17003V」的生產日期是2017年9月11日，有效期限2年，前面5次檢測結果均符合規定，因此先前服用的民眾不用擔心，但在第18個月試驗時，卻發現主成分含量低於原核准規格、未達規定的90％至110％。

民眾可持產品或單據退換貨

洪國登指出，主成分含量未達規定可能出現療效不如預期，已要求廠商從4月25日起的一個月內啟動下架回收作業，共計市面上尚有9.3萬瓶，民眾也可持產品或單據辦理退換貨。

洪國登強調，藥品品質出現變化的原因，仍有待廠商進一步調查，萬一被判定是劣藥，可依照「藥事法」處10萬元至5000萬元罰鍰。

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