麻疹超級傳播男已傳染10人 情侶檔隔壁桌用餐慘中鏢

2019-04-30 15:34

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布再新增3例麻疹，其中2人又是遭日前公布香港轉機感染麻疹、「超級傳播者」的男性所傳染，經看到媒體報導察覺有同時段在新北市林口區老四川餐廳用餐，聯繫衛生局採檢確診，累計該男已傳染給10人，是否有次波傳染將視本週有無新增個案而定。

疾管署副署長羅一鈞表示，2人分別是北部20多歲男性及30多歲女性，是一對情侶，陸續自4月9日至16日發病、出疹，日前看到媒體報導察覺與香港轉機感染麻疹的男性有同時段老四川餐廳用餐史，經聯繫衛生局後採檢確診，累計轉機男已傳染給10人，與2015年免稅店群聚感染事件的最高紀錄相同。

羅一鈞指出，轉機男傳染給10人中，有6人是因共同在老四川餐廳用餐，包含2人同桌、3人隔壁桌，1人則是餐廳員工，其餘4人則是就醫接觸者。目前該起群聚感染事件尚有1516人追蹤中，預計要監測到5月8日，是否有次波傳染視本週有無新增個案而定。

老四川餐廳日前則發出訊息指出，已經要求全體員工全面接種疫苗防範，並且費用由公司全額支付，給民眾最安心舒適的用餐環境。

另有1例新增個案則是北部11個月大女嬰，近期無出國史，4月6日發病，19日出疹，經就醫檢驗確診，感染源待釐清，衛生單位已掌握個案接觸者共242人，預計監測至5月11日。

疾管署統計，今年累計78例，其中49例為國內感染、29例為境外移入病例。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，鄰近國家疫情持續，國內持續新增群聚感染個案及感染源待釐清個案，預期未來一週病例數增加，但不至於出現大規模流行疫情。＃

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/