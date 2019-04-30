「咱上愛的所在」今上架 陳其邁：沒有我的歌聲請放心支持

2019-04-30 14:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄，這個美麗的所在！行政院副院長陳其邁去年參選高雄市長的競選主題曲「咱上愛的所在」今日在各大數位平台上架，陳其邁稍早在臉書幽默發文表示，「大家別怕！今天不是愚人節，裡面也沒有我的歌聲，請放心下載支持。」

陳其邁指出，從選前就有好多朋友問，好喜歡「咱上愛的所在」，什麼時候會在數位平台上架？謝謝林宗興、紀華朗老師等人的努力，今天這首歌正式在數位平台上架了。

陳其邁提及，也再次感謝熱愛高雄的林宗興、路寒袖老師譜寫出這麼動人的曲和詞，「你知道嗎？會寫歌、也會唱歌的宗興，是在地高雄囝仔，真的很棒。」

《超級偶像》出身的歌手林宗興也於臉書發文表示，這首歌在去年陪伴我們好一段時間，終於在各大音樂平台都能夠下載收聽，音樂響起時總會浮現許多畫面，「謝謝邁哥當時的肯定，我很榮幸盡一份心力」。

「請加油！我們是您永遠的後盾！」林宗興指出，他一直覺得它不只是競選曲，歌曲描寫熱愛土地，每個人在各個領域努力的拼勁、溫暖、正向，很有南部的人情味，如今邁哥把這份溫暖帶到了中央服務全國人民。

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