5月報稅期間機車免費停 新竹市稅務局開放府後街機車臨停

2019-04-30 14:35

［記者洪美秀／新竹報導］5月1日起是綜所稅申報開始日、也是房屋稅開徵期間，新竹市府稅務局表示，過去每到5月報稅季，中央路稅務大樓及其周邊總是人潮、車潮擠滿滿，為疏解機車停放問題，市府已規劃在稅務大樓旁的府後街從5月1日起到5月31日報稅期間禁止汽車通行，並改為機車臨時停車區，讓市民停車報稅更方便。

市府表示，府後街臨時機車停車區及稅務局周邊機車停車區：從中央路到中正路96巷，每週一到週五早上8點到晚上6點，封閉作為臨時機車停車區使用，僅供機車與行人通行，汽車禁止通行。

稅務局周邊機車停車區包括中正路96巷左右兩側機車停車格和中正路左右兩側機車停車格及文化街及府後街周邊機車停車格。但稅務大樓前紅線、美術館與幸福廣場周邊人行道請勿違停汽、機車以免受罰。

市府稅務局表示，市府會設置停車看板及指派專人協助引導，希望報稅期間，民眾能安心報稅、放心繳稅，稅務大樓周邊道路交通也能通暢無阻。可洽稅務局網站或撥0800-000321按2、1999市民服務專線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/