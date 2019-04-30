空服員工會點名對話 林佳龍：配合勞動部促進溝通

2019-04-30 13:52

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員勞資調解破局，桃園市空服員職業工會今天正式宣布將啟動罷工投票，但也呼籲與總統蔡英文、交通部長林佳龍對話，尋求解決問題的方案，並開啟勞資對等協商的機會。林佳龍對此回應，願意配合勞動部，持續促進溝通。

林佳龍喊話，相信長榮員工也會以長榮公司為榮，他也看到勞資雙方經過多次調解，雖仍無共識而啟動罷工程序，但只要還有希望，期待勞資雙方繼續協商。

他也呼籲，勞工行使罷工權，也要考慮旅客權益，相信也是勞資雙方的共同目標，長榮是有競爭力的好品牌，期待盡各種努力。交通部作為交通事業主管機關，雖非勞資爭議的主管機關，但會同勞動部、桃園市勞動局促進雙方溝通，不到最後一刻不會放棄努力。

林佳龍也提醒國人，應預先做好準備，萬一真的罷工，也要想辦法維護自身權益；航空公司也務必做好萬全應變計畫，維持整體飛航安全、也維護旅客權益。

針對空服員工會點名與他對話，林佳龍回應，一直都有關注、協助，也願意配合勞動部持續促進溝通。勞資雙方都很理性，訴求也應該被聽到，希望雙方各退一步，否則可能兩敗俱傷，影響公司形象與競爭力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/