帶獨居長者過母親節 阿嬤：我又活過來了

2019-04-30 12:31

［記者張存薇／台東報導］再過一星期就是母親節了，華山基金會今天帶著6位獨居長輩前進杉原海邊，邊欣賞無敵海景、邊手作康乃馨及蛋糕，阿嬤們超開心，也變得很有活力，其中82歲的吳姓阿嬤更開心的說：「我又活過來了！」

華山基金會獲卑南鄉富山「小魚兒的家」贊助場地，帶領市區6位長者到海邊散心，先為自己手做康乃馨，再2人1組用鮮奶油、果醬及水果完成蛋糕裝飾。

其中獨居台東72歲的印尼華僑劉奶奶脊椎嚴重側彎且患有心臟病，因無法生育、先生過世，隻身在台無依無靠，這也是她第一次過母親，她害羞地說：「很感動、做得很開心！」

另一位82歲的吳姓阿嬤則說，原本是一天一天走向死亡，現在又重新活過來，也變得更年輕，更要充滿希望的活下去。

華山基金會台東縣站長王淑柔說，服務長輩以獨居為多，多半個性封閉，也會有負面情緒，希望帶領她們透過社會參與多與人互動，而華山基金會2019年常年服務暨第7屆「愛老人 動起來」公益活動正持續進行，目前台東地區服務約1004位長輩，歡迎民眾一起幫忙，認助孤老服務經費，平均一位長輩每月1250元，希望用愛結合各方力量，成為照亮長輩心中最耀眼的陽光，連絡電話：（089）672990 林小姐。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/