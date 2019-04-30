行經以下路口當心！ 新北去年10大易肇事路段出爐

2019-04-30 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府交通局今天舉行道路安全督導會報，針對去年易肇事路段提出改善計畫，預計8月底前優先改善10處路口，其中三重區重新路五段與五谷王北街口的嚴重度最高，將增加號誌、調整標誌及標線等，讓行車動線更順暢。

被列為優先改善的10處易肇事路段依嚴重度排序如下：三重區重新路五段與五谷王北街口、蘆洲區中山一路與集賢路口、新莊區中正路與龍安路口、五股區疏洪一路與疏洪十路口、中和區中和區與宜安路口、永和區環河西路二段與保生路口、土城區金城路二段與明德路口、新莊區中正路與化成路口、新店區祥和路與車子路口、淡水區民權路與自強路口。

以今年將優先改善的三重區重新路五段五谷王北街口為例，在重新橋下橋處經常發生追撞，行經路口時多有交岔撞的事故，經分析，往新莊方向的號誌燈受天橋遮蔽，路口面積大車流量多，且五谷王北街往重新橋方向的車輛常違規跨越雙黃線，改善方案是調整分隔島及停止線，轉彎處繪設槽化線，分隔島頭加裝直立式燈箱，並增設號誌。

交通局交通安全科科長林昭賢指出，交通局2018年8月針對2017年易肇事路口完成改善措施，比較2018年8月至2019年3月間成效，總肇事件數比前一年度同期減少94件，下降幅度為24.8%。

林昭賢說，即日起至8月底止，將優先會勘改善上述10處路段，年底前再改善90處行人事故較多及事故增長幅度大的路口，並利用空拍機紀錄車流影像，追蹤改善後路況。

新北市長侯友宜主持會議表示，辦理易肇事路段改善計畫後，肇事率確實減少，但比較2017年及2018年的車禍死亡人數，反而從114人增加到121人，是否代表改善後車流轉移到其他路口，造成周邊地區肇事率提高，他要求交通局進行更精密的資料分析，釐清原因並檢討改善。

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