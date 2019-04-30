寶寶19週了 產檢發現罹海洋性貧血 忍痛終止妊娠

2019-04-30 12:14

〔記者萬于甄／台南報導〕海洋性貧血因以地中海沿海國家較盛行，又稱為地中海貧血，台灣帶因者占人口約6%，平均每14個人中就會有一個帶因者，若雙親為同型帶因者就有四分之一機會生下罕見重症海洋性貧血寶寶，奇美醫學中心婦產部主治醫師彭依婷呼籲，若夫妻有生育計畫可提前進行篩檢。

彭依婷表示，海洋性貧血為遺傳疾病，主要分為甲型與乙型海洋性貧血，患者因製造血紅素的基因缺陷，導致血紅素製造能力異常，台灣帶因者約占全國總人口約6%，但大部分帶因者臨床上沒有明顯症狀，透過血液檢查發現小球性貧血才得知自身帶因狀況。

彭依婷指出，夫妻經確診皆為海洋性貧血「同型」帶因者，胎兒就有四分之一機會罹患罕見重型海洋性貧血，臨床症狀包含鐵質沉積、黃疸、生長遲緩、骨骼變形等，重度者需終身輸血或接受骨髓移植，台灣因屬海洋性貧血基因盛行地區，目前產檢已提供全面篩檢及相關的補助。

台南一名31歲媽媽在第一次產檢時發現平均紅血球體積小於80，爸爸血液常規檢查也發現有小球性貧血，兩人更是甲型海洋性貧血帶因者，待胎兒16週時，確診為甲型海洋性貧血重症，從超音波能明顯看出胎兒水腫、心包膜積水，夫妻倆經諮詢後在19周忍痛終止妊娠。

彭依婷說，夫妻倆每週回診等待報告的心情，都相當煎熬，尤其，終止妊娠對懷孕的媽媽又是很大的衝激，呼籲夫妻在婚前、孕前、產前等進行血液檢查，平均費用為4000至5000元不等，讓有計畫生育的夫妻可提早對疾病有全面的了解，也降低兩人的心理負擔。

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