母親節禮物！竹市舉行全時段免費癌症篩檢 捍衛媽媽健康

2019-04-30 12:14

〔記者王駿杰／新竹報導〕母親節將至，新竹市府衛生局今年要送給母親不一樣的禮物，將推出活動，預計5月起於3個行政區辦理42場癌症篩檢，提供「平日」、「假日」、「晚間」或「社區」等全時段場次，只要帶健保卡到衛生所完成篩檢，就可參加抽獎，若與母親「倆倆成行」，還會有好禮三選一的加碼活動。

陳姓女子平常工作是修改衣服，長年邊工作邊持家，原本對癌症篩檢不以為意，直到衛生局防癌志工好友的鼓勵，加上重感冒，讓她去香山衛生所完成子宮頸癌、乳癌及大腸癌檢查。

令人訝異的是，陳女向來身體健康，進行乳房攝影後卻發現有乳癌，全家人聞之色變，一度陷入低迷，所幸及早發現，乳癌為初期，投入治療後現在已恢復以往生活，陳女現在也成為健康大使，主動鼓勵周遭人做健康篩檢。

衛生局長吳昭軍指出，現代人生活及飲食習慣西化，工作壓力增加及運動量少，根據衛福部公佈106年國人10大死因，癌症連續36年蟬聯榜首，平均每10分56秒就有一人被癌症奪走生命，但只要及早治療，癌症已不再是絕症。

吳昭軍說，為鼓勵民眾，衛生局有「做篩檢、顧健康、抽萬金！」活動，凡設籍或居住於竹市30歲以上市民，於108年11月15日前，持健保卡至衛生所及合約醫療機構完成一項癌症篩檢者，均可參加抽獎，最大獎1萬元禮券，另外，若與母親「倆倆成行」，還可參加好禮三選一，獎品有陶瓷刀具組、輕便折疊椅、時尚保鮮盒提袋組，非常豐富。

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