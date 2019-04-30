國立海科館長 陳素芬今上任

2019-04-30 11:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立海洋科技博物館今日舉行新任館長交接典禮，海科館新任館長由基隆市政府教育處長陳素芬接任，在教育部常務次長林騰蛟監交下，由海科館代理館長陳義雄將印信交接給新任館長陳素芬，並於即日起上任。

隸屬教育部館所的國立海洋科技博物館，首任館長吳俊仁係借調於國立台灣海洋大學，因任期屆滿於今年3月歸建海洋大學，海科館館長一職由副館長陳義雄代理；教育部常務次長林騰蛟於交接典禮中表示，陳代理館長於代理期間，力求業務創新與變革，除積極解決海科館地上權假扣押塗銷事宜外，並積極規劃執行「金玉滿堂－迎春金魚特展」，深獲民眾好評，接續兩棲爬蟲特展及海錯奇珍特展也正密集籌劃中，期能透過一系列、多樣化之特展，推廣海洋教育理念金。

教育部次長林騰蛟說，在吳前館長及陳代理館長的領導下，海科館業績逐漸轉揚，並於去年度榮獲了「第六屆國家環境教育獎特優」、「環境教育場域評鑑優異獎」及「第六屆公共藝術卓越獎」的殊榮。

陳素芬表示，國立海洋科技博物館是一所結合海洋教育與科技發展的領航國家博物館，它兼俱帶動基隆在地發展外，更為國家乃至國際海洋科技發展的引領舵手，除需與地方政府緊密結合接地氣外，更需成為台灣海洋科技發展的軸心，將持續與地方、中央及各企業充份合作，除解決現有經營困境外，也將竭力配合中央政策，發揮海洋科技博物館應有的功能與使命，並與地方、中央和產業成立海洋教育休憩產業鏈，共構發展海洋教育觀光休憩園區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/