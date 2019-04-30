慶祝越南0430「南方解放日」 高雄越南餐廳咖啡買一送一

2019-04-30 08:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕專門介紹越南美食、越南文化的臉書粉專越美味食堂，今在臉書發文指出，今天4月30日是一個重要的日子，在越南今天放假，節日名稱叫「南方解放日」，又稱430事件，為慶祝這個特別日子，越南冰咖啡買一送一。

根據維基百科說明，430事件亦稱西貢陷落或西貢解放，是指至1975年4月30日為止，越南共和國（南越）政權垮台、及其首都西貢由越南人民軍（北越軍）和越共攻下的過程。

該事件標誌著越南戰爭的結束，並展開一段由越共臨時政府、越南南方共和國統治南方的過渡時期，該時期於1976年結束後，南北正式合併為統一的越南社會主義共和國，而西貢也在那年更為名胡志明市。

越美味食堂也引述「嗯哼，這才是越南」內文指出，1975年4月21日，當時南越總統阮文紹辭職前往台灣，由陳文香接任總統，但陳在僅僅一週後又把職位交給楊文明將軍，就在1975年4月30日早上10點45分，一輛坦克車輾過胡志明市「獨立宮」大門，北越軍戰車長驅直入，楊擔任臨時總理時間不滿72小時。

代理總統楊文明下令南越軍向北越軍投降，獨立宮就此插上革命軍的旗幟，漫長的越南內戰宣告結束，獨立宮正式被接收，後更名為統一宮，象徵南北統一。

越南稱這事件為「430事件」（Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975），描述1975年4月30日為止，南越的越南共和國政權垮台，象徵越南內戰結束，南北正式合併為統一的越南社會主義共和國，而西貢也在那之後更名為「胡志明市」。

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