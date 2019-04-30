專注渺小而偉大 恆中籃球隊創下聯賽校史紀錄

2019-04-30 07:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年在返鄉籃球教練潘志偉的努力紮根下，國中小的小選手們成績不斷提昇，恆中籃球隊更首度獲得乙級聯賽代表權，一口氣獲得破校史紀錄的第八名佳績，近日首創恆春地區國小聯盟賽，吸引不少孩子可望加入球隊追夢。

沒有因為拿下乙級聯賽第八名自滿，潘志偉週末舉辦恆春半島首次的國小籃球聯盟賽，還特別讓國三孩子擔任場上裁判，記錄組則是國二及國一選手，整個賽事在國中選手的吹判下井然有序，令不少觀賽民眾相當驚訝恆中孩子的高素質。

出身高中甲級聯賽選手的潘志偉，五年前返回故鄉執教，今年終於綻放美麗花朵，但他歸功孩子「自我要求高」，他說，週間每天僅練習下午兩個小時，但不少選手主動央求週末能夠加強練習，對於到全國賽打出名堂有極高的可望，才是今年能打進八強的主因。

對於打入乙組八強後的目標，潘志偉說，恆春半島孩子有拼勁，但天生身高不如人，遇上市區學校禁區身高動輒一八五以上選手容易失守，希望在校方支持下，能往外鄉鎮找尋隊籃球有興趣的選手，透過提供住宿方式招生，明年在全國賽場上擦亮恆春籃球的招牌。

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