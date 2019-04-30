04/30 各報重點新聞一覽

2019-04-30 06:22

自由時報

五星級滷肉飯？ 韓選市長獻金 六都最多

高雄市長韓國瑜去年自許靠「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」參選，前立委蔡正元日前指稱國民黨主席吳敦義曾募四千萬元給韓國瑜，韓昨公布選舉帳目，強調小額捐款近九成，並無備受爭議的四千萬元捐款；不過韓的捐贈收入總額一億兩千九百餘萬元，仍高居六都市長之冠。

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種菜糾紛槓同僚 判決書置入性筆伐 離譜法官 送交評鑑

台東地院法官郭玉林與女法官吳俐臻同住職務宿舍，據聞兩人長期相處不睦，吳的父親日前在宿舍空地種菜，遭郭報警抓人，郭還在五件個案判決書中「置入性筆伐」，怒批女法官和其父行為等不相關案情，因攸關司法信譽，驚動司法院長許宗力要求應「依法處理」，台東地院認定郭濫用具公信力的判決書，違失情節重大，昨依違反法官法規定，將郭送交法官評鑑委員會進行法官評鑑。

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神明託夢舉止怪 竟是缺維生素B12

疑神疑鬼竟因缺乏維生素B12！八十歲張爺爺近期因雙腳反覆紅腫就醫，醫師診斷為蜂窩性組織炎，但抗生素治療後病情仍反覆發作，走路常不穩也不愛出門，又常喊胃不舒服，常吃胃藥；醫師抽血檢查發現是張爺爺不愛吃奶、蛋及肉類，造成嚴重缺乏維生素B12。六十五歲李女士則因宗教信仰從三十歲起吃全素，近年個性變得多疑、不愛出門、脾氣暴躁，甚至說有神明指示而撿回雜物、吃生食，醫師檢查發現竟也因缺乏維生素B12。

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蘋果日報

募款王 韓國瑜吸1.2億 選高市長帳目曝光 韓粉小額捐高達2.2萬筆

高雄市長韓國瑜去年九合一選舉靠「一瓶礦泉水」與「一碗滷肉飯」捲起韓流，上周四國民黨前立委蔡正元卻爆料，國民黨主席吳敦義為韓募款4千萬元，韓第一時間否認，還賭上烏紗帽，後來坦承企業界捐款給他，昨公布競選帳目，收入1億2千9百多萬元，支出1億1千多萬元，「大多數都看我不會當選，怎麼會拿出那麼大數字出來呢？」他強硬要蔡正元道歉，蔡隨後說，「給韓造成困擾，我表示歉意。」

「選下去」郭董6/21交棒鴻海 競選總部將成立 股民喊：開始處分股票

「不要只想著結果，既然決定了就選下去！」鴻海董事長郭台銘展現如成吉思汗征戰沙場鋼鐵般的意志，參加國民黨內總統初選，沒有回頭選項。據郭身邊幕僚透露，競選總部不但近期就會成立，也會在6月21日的股東會上宣布交棒。股務承辦單位福邦證券透露，今年出席人數估將衝到萬人以上，以往有如郭董粉絲見面會的股東會，恐畫休止符。

聯合報

韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

高雄市長韓國瑜昨天公布市長選舉收支，共收到近一億三千萬元捐款，小額捐款近九成，企業捐款平均為七萬二千多元，「 絕對沒有企業家捐四千萬給我… 如果有，我再重申一次，我就辭掉高雄市長職務。」韓國瑜說，講這麼重的話並不是很妥當，但「我必須證明我的清白」。

普悠瑪、太魯閣 開放站票遭罵翻

台鐵宣布，五月二日起，全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號開放站票，乘車當天限量發售，每列次一二○張。新制引發專家及網友批評，質疑目前並非班班客滿，開放站票也非運能不足的關鍵解方。台鐵局強調，經安全測試無虞，且嚴格控管人數，已在旅客搭車需求與乘車舒適度間取得平衡。

中國時報

螞蟻雄兵 創造韓流

螞蟻雄兵匯韓流！高雄市長韓國瑜身陷4000萬風暴，原想依法等監察院公布，但流言紛傳，他29日被迫公布競選經費收支，大家才知他去年收到的個人小額捐款竟破億，占比高達8成7，企業捐款僅1100多萬，烏龍爆料當場破功。

明仁今退位 令和明迎新日皇

日皇明仁今天（30日）正式宣告退位，成為近200年來，日本皇室首位「生前退位」的天皇。從他1989年1月8日登基到今天，逾30年的「平成」時代將隨著他的遜位走進歷史。皇太子德仁明天（5月1日）凌晨正式登基，成為新日皇，新年號為「令和」。天皇讓位儀式，相關預算總計144億日圓左右（約台幣40.3億元）。

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