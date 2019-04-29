台南港明高中儀隊隊員骨裂也要參賽 海軍司令特地探視

2019-04-29 23:42

〔記者楊金城／台南報導〕全國高級中等學校儀隊比賽南區初賽上週六落幕，台南市西港區港明高中儀隊勇奪季軍，由海軍司令黃曙光上將頒獎，晉級7月7日在台北舉行的全國決賽。港明儀隊隊員陳又甄忍著腳背骨裂的傷勢，完成參賽表演後被送治療，黃曙光還特地去探望關心。

港明高中儀隊隊員有40人，上場表演17人，高三隊長黃若涵說，為了爭取佳績，儀隊放棄每日午休，在豔陽下操練，假日也自我要求，相約再練習，就是要把儀隊操演每個動作力求完美。

高二女隊員陳又甄在賽前一週練習拋槍時，不慎被槍砸傷腳，造成骨裂，醫生建議不宜再練，但她不想放棄達成夢想的決心，說服父母與儀隊教練黃郁翔，讓她繼續練習並上場比賽。

陳又甄上週六比賽出發前還坐輪椅代步，比完賽，就因腳部舊傷被送到會場醫療站進行傷勢檢查與處置。黃曙光前往探視關心，肯定陳又甄努力不懈、堅持到底的精神，期盼她未來加入海軍大家庭，為國家效力。

高二隊長高廣鈞說，感謝教練黃郁翔和教官吳冠樺的指導，有學校和校友會支持，希望在全國決賽時拚出好成績。

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