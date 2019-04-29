農委會酒駕組長突調職 陳吉仲：無高層授意

2019-04-29 20:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］行政院農業委員會防檢局動檢組長彭明興，去年3月因酒駕遭記大過處分，但年度考績仍被評為甲等，引發媒體人李惠仁痛批，儘管防檢局以「功過相抵」為由，但仍難平重怒，昨日火速將彭調離現職處分；農委會主委陳吉仲表示，調職是展現政府對酒駕零容忍的態度，由會內決定並無高層授意，但考評絕無護私，樂意接受銓敘單位檢視。

李惠仁在臉書上痛批，彭明興酒駕被逮，遭記一支大過，但防檢局仍以全年表現良好為由，將考績評為甲等，儘管防檢局長馮海東解釋 「人非聖賢，雖然彭組長一時失誤犯錯、但因工作上很努力，績效表現看的到。故審酌彭員全年度整體表現，爰依考績法相關規定評列彭員考績為甲等。」，但李惠仁質疑違反公務員考績法，根本是官官相護。

昨防檢局則說法突轉向，發聲明稱要「 彰顯政府對酒駕零容忍要求與決心」，將彭明興調離現職，外界質疑是否為主委陳吉仲或更高層授意。

陳吉仲今受訪時表示，調職處分是呼應政府對酒駕零容忍的態度，由農委會決議，並無更高層指示；而對於外界批評考評不公，陳說，肯定彭明興任內於防範口蹄疫、非洲豬瘟、禽流感等工作盡心盡力，因此相關考績及人事法規皆可接受銓敘部檢視，農委會絕無護私，但仍基於無法容忍酒駕行為故將他調離現職。

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