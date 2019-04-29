找嘸相關資訊？ 北市百項獎學金年年缺額破百

2019-04-29 20:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市每年有超過百項獎學金可申請，但市議員戴錫欽接獲民眾陳情，指學校資訊不足，得自己查遍各校網頁。戴錫欽調查發現，過去兩年平均每校僅公佈4項獎學金，導致光是107年就有高達700多個缺額沒有人申請。對此北市教育局長曾燦金當場諾將在2個月內，邀集獎學金提供單位研議平台。

戴錫欽今天下午質詢表示，有清寒民眾向他陳情，想幫自家成績優秀的孩子申請獎學金，結果到學校網站查看只有列出少數幾項，還有許多慈善團體提供獎學金都沒有列出，民眾質疑市府聲稱打造便民且資訊公開的城市，但想了解獎學金竟得查遍各校網頁。

戴錫欽調閱資料發現，106至107學年度各界提供北市232間學校獎學金，分別是109項和106項，但學校平均只公告4項獎學金，他批評，很多獎學金連學校都不知道，學生該如何得到完整資訊。

他強調，對弱勢家庭而言，獎學金不但是鼓勵，更是雪中送碳的救濟金，卻因學校對獎學金資訊揭露不足，根據資料顯示，106和107學年度獎學金分別有740名及445名缺額。

對此，教育局長曾燦金回應，獎學金牽涉範圍廣，除了文教基金會還有寺廟、慈善團體，2個月內將邀集相關單位討論成立平台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/