高雄中央公園「池塘生態崩潰」 作家親訪超傻眼...

2019-04-29 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在臉書發文，表示帶小孩到高雄市中央公園散步，卻發現公園裡的池塘生態已經崩潰，感嘆「原本豐富的魚蝦與鳥類大多不見，剩下滿滿的藻類和垃圾」。對此，作家朱宥勳今天實地走訪，映入眼簾的場景讓他傻眼，直呼不說還以為是兩岸開戰、政府崩解了。

朱宥勳在臉書表示，他去年就說過很喜歡高雄的中央公園，但這幾天看到中央公園生態大崩壞的訊息，有點嚇到，今天剛好有工作，他也去現場繞了一圈，想親眼確認消息是否正確。

「......這是什麼？」中央公園當地場景象讓朱宥勳整個人傻眼，直呼「這裡本來都是水清有魚，水鳥翻飛的地方耶？！你不說我還以為是兩岸開戰、政府崩解了。好好的小池流水為什麼可以搞成這樣？」

朱宥勳感嘆，不知道該說傷心還是生氣，這應該是一件小事，「但國民黨永遠都會用行動讓你知道，他就是不在乎你，從未打算跟你一起生活在同一個地方。哪怕一件簡單的小事，也不願花力氣做個樣子。」

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