醫病》4旬男罹「色素性視網膜退化症」 嚴重恐失明

2019-04-29 19:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名45歲謝姓男子，日前半夜起床如廁，卻發現眼前一片模糊，嚇得就醫檢查才發現罹患俗稱「夜盲症」的遺傳性眼疾「色素性視網膜退化症」，且合併有白內障病變，經安排白內障手術治療後，視力明顯恢復，不過醫師提醒此症狀為不可逆的眼疾，且目前還無有效的治療方法，提醒需定期追蹤避免惡化卻不知。

長安醫院眼科主任何宜豪今天表示，「色素性視網膜退化症」屬遺傳性眼疾，俗稱「夜盲症」，台灣盛行率大約千分之一左右，患者可能產生視神經萎縮，甚至是視網膜的血管灌流不好，導致色素沉澱，造成視野缺損，或是夜間視力下降、色彩對比敏感度下降等，臨床上並常合併有高度近視、白內障及黃斑部病變等症狀。

何宜豪表示，這名患者因晚上起床上廁所發現視力模糊到院求診，經詳細檢查才發現視網膜上布滿了黑點，確診罹患「色素性視網膜退化症」，並合併有雙眼白內障病變，建議先進行白內障手術，術後視力已明顯恢復。

何宜豪指出，「色素性視網膜退化症」一般是兩眼都會發作，只是嚴重程度不一樣，且一旦發作就不可逆，會緩慢持續退化，視網膜上的黑點也會越來越多，目前尚無有效的治療方法，不過每個人惡化速度不同，有些人在數年間就會感受到視力明顯退化，有些人則數十年後才惡化，建議患者在大太陽下可戴上太陽眼鏡保護脆弱的視網膜。

何宜豪指出，此類症狀部分患者，終其一生都還會保留些許視力，但不少患者隨著退化持續，最終會失明，因此提醒民眾，當出現視力模糊、色弱（色彩對比敏感度下降）、夜間視力下降、視野縮減等症狀，應儘快到眼科做詳細檢查，雖仍無有效治療方法，但可針對併發症做早期治療，也可早期發現加入視網膜色素病變相關團體，學習如何應對夜盲生活，避免夜晚不便及發生車禍。

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