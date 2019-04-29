高市51勞工影展 「最酷的旅伴」打頭陣

2019-04-29 16:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市電影館5月夢幻片單出爐，由51勞工影展「最酷的旅伴」打頭陣，2日登場的「台灣國際紀錄片影展」，將放映超過20部得獎的長短片，再由「波蘭歷史電影巨作回顧影展」接力上陣，熱鬧滾滾。

高市電影館表示，勞工影展與勞工局合作，以勞工階級為策展發想，以探討勞工失業困境影片「兩天一夜」為首，同時選映「最酷的旅伴」、「舞動人生」、「勞工短片集：臨時工、阿尼、高山上的茶園」，5月18日下午2點「兩天一夜」將安排台灣人權促進會執委邱毓斌於映後討論勞工權益等大哉問。

5月2日至26日登場的台灣國際紀錄片影展（TIDF）巡迴展，將推出「TIDF得獎作品」、「大師回顧｜紀錄片格鬥技：原一男」及「台灣切片｜想像式前衛：1960s的電影實驗」等超過20部的長短片，電影館也安排「Goodnight & Goodbye」導演吳耀東於3日晚上7點參與映後座談，藝評人張世倫則應邀出席16日晚上7點「台灣國際紀錄片影展X台灣切片#3」放映場。

5月14日至19日登場、為期一周的「波蘭歷史電影巨作回顧影展」，選映「波蘭大師」華依達、羅曼波蘭斯基等著名導演作品，7部呈現波蘭獨特文化特色與歷史風情的經典電影，包括榮獲奧斯卡最佳男主角、導演、改編劇本的「戰地琴人」，以及曾獲坎城影展金棕櫚獎，題材多以社會變遷與民族情感的華依達經典之作「應許之地」、「灰燼與鑽石」及「大理石人」，及「夜與日」、「浴血華沙」、「仇恨」等片。

另全台院線獨家播映的日本個性派導演山下敦弘最石破天驚、改編自漫畫大師狩撫麻禮原著的「平成地獄兄弟～驚驚」，4日晚上7點有影評人雍小狼映後分享；與全台同步首映的「感謝上帝」，22日晚上7點場次邀請策展人、實踐大學觀光管理學系助理教授蘇明如映後分享，完整資訊可上高雄市電影館官網http://kfa.kcg.gov.tw/或臉書粉絲團「高雄市電影館」查詢。

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