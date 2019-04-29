自費麻疹疫苗需求增 疾管署調5萬劑公費疫苗因應

2019-04-29 16:17

〔記者林惠琴／台北報導〕全球麻疹大流行，民眾自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）需求上升，衛福部疾管署宣布，自本週起至7月，將陸續調度5萬劑公費MMR疫苗，提供自費市場使用，以滿足民眾接種需求。

疾管署指出，依據國內2家供應自費MMR疫苗藥廠提供的統計資料顯示，默沙東藥廠上週疫苗存量約4000劑，已陸續出貨，本週庫存將用罄，葛蘭素史克（GSK）藥廠則是疫苗剩餘量約9000劑。

疾管署指出，該署將陸續調度5萬劑公費MMR疫苗，提供自費市場使用，加上葛蘭素史克藥廠約9000劑，共計將有5萬9000劑提供自費接種，預計本週以內完成調撥作業至供貨通路。

此外，為了使調度的公費MMR疫苗能夠有效運用，疾管署將請醫療院所將調度疫苗的接種狀況上傳至全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），以適度評估調控供貨量。

疾管署也提到，2家藥廠已向原廠緊急追貨，默沙東藥廠預訂於7月進口3萬劑，另爭取額外的緊急應變劑量；葛蘭素史克藥廠已獲得原廠同意緊急調貨因應國內疫情防治需求，進口時間則加速協調中。

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