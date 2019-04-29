中市達觀、自由衛生室老舊 居民促改善

2019-04-29 16:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區達觀、自由里地處偏遠，居民醫療主要依賴衛生室提供巡診服務，因門診少、建築老舊，空間不敷使用，經常大排長龍，達觀里長吳振福建議重建改善；衛生局表示，偏鄉衛生室使用率低，拆除重建不符效益，目前僅定期編列經費修繕，建物結構安全無虞，將協調醫師增加巡診次數，分散就醫，改善大排長龍情形。

達觀及自由里位於台中、苗栗交界，2個部落居民約2500人，因當地沒有醫療院所，看病主要依賴衛生室公費醫師巡迴看診，若急重症則須跨越大安溪至東勢農民醫院等就醫。

達觀里長吳振福說，衛生室建物老舊、空間狹小，醫師每週只巡診1至2次，每次看診都大排長龍，居民一樣繳納稅金及健保費，醫療品質不應淪為次等公民，要求改建衛生室，以符合部落所需。

衛生局秘書室主任王俊翔表示，達觀、自由衛生室建造於1981年，已逾使用年限，但陸續都有編列經費修繕補強，建物安全無虞。去年即斥資100餘萬元，改善室內外牆面裂縫、地坪磁磚、服務櫃台及門窗等，並增設無障礙坡道。

王俊翔指出，根據和平區衛生所統計，同為偏鄉的梨山平等衛生室，每週看診3個半天，平均16診次；達觀每週看診1個半天，平均32診次；自由每週看診2個半天，平均21診次。達觀及自由因看診天數少，病患確實比較集中，因衛生室使用次數不多，拆除重建不符效益，將協調和平區衛生所增開門診，以分散看診量，優化民眾就醫品質。

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