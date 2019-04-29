都會孩子大學畢業投筆「從農」 他笑：繼續拚下去

2019-04-29 16:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農業工作辛苦，但有年輕人樂此不疲！25歲林持平，家住台北市文山區，前年大學畢業後投筆「從農」，加入農委會招募的農師傅行列，工作2年來，每月均薪4萬元，他說，農業工作辛苦，但他熱愛農業，會繼續拚下去。

縣府統計，宜蘭1至4月生產旺季，每天常態缺工約48人次，為解決缺工問題，農委會招募農業師傅、農耕士，受訓完成後，即可立即投入農業生產工作。

就讀宜蘭大學森林學系的林持平，高中即就讀松山工農園藝科，前年大學畢業後，留在宜蘭，加入農師傅行列，經農會派工至育苗場，投身熱愛的農業工作。

他解釋，他父母都是上班族，在台北農業工作幾乎為零，正好農師傅提供他入行管道，且薪資收入不錯，於是毅然離家到宜蘭求職；且直接投入農業實務工作，反而更能將高中、大學所學運用其中。

去年因蘭花場缺工，林持平從育苗場轉戰蘭花園，他說，農業要頂著豔陽，工作相當辛苦，曾經想放棄；不過，因農師傅薪資穩定，每天工作8小時，每月均薪可達4萬元，就大學新鮮人而言，是不錯收入，且3年後可考取專業證照，因此會繼續拚下去。

農委會今年委託宜蘭縣農會招募30名農師傅、20名農耕士，無年齡限制，完成基本教育訓練後，即可立即就業；種植30甲水稻的農友林豐益說，多一人幫忙，能讓工作事半功倍。

農會表示，除可領取農場工資外，農委會另發放每月8800元獎勵金及2200元津貼，還有勞健保、勞退基金等福利，穩定做滿1年，每月最高可領4萬5千元，農耕士每月最高可領至3萬5千元。

農會表示，農師傅、農耕士招募從5月1日至20日止，無年齡、學歷限制，若有基本務農經驗，經審核、面試、上課後，最快6月3日就能上工。

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