不讓樂迷失望 「搖滾台中」9月續辦

2019-04-29 15:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市去年底政黨輪替後，許多樂迷擔心「搖滾台中」未來是否繼續舉辦。台中市政府新聞局長吳皇昇去年12月31日在「搖滾台中」現場承諾續辦，今日進一步公布今年「搖滾台中」預定9月7日至8日在圓滿戶外劇場及文心森林公園舉行，將邀請至少60組國內外樂團演出，希望讓台中朝國際獨立音樂之都邁進。

去年12月31日跨年前一刻，吳皇昇在圓滿戶外劇場，向全場爆滿的搖滾歌迷比出Rocker手勢，代表市長盧秀燕承諾繼續舉辦「搖滾台中」，且期許愈辦愈好。

吳皇昇今日表示，今年「搖滾台中」將以公私協力模式，共同為台中音樂產業奮鬥，將邀請至少60組國內外樂團演出，參與國家可望從日本、韓國，擴大到蒙古、馬來西亞等10個國家與地區，音樂類型更多樣。另外，今年將舉辦樂團徵選，從校園及社會人士中選出優秀團體，讓好音樂被聽見，進一步壯大在地獨立音樂。

吳皇昇指出，如果以人來比喻，今年「搖滾台中」已經12歲，恰巧是小學畢業，邁入少年階段，「搖滾台中」將邁入急速成長的年代，加上台中躍居全國第二大城，音樂人也可望因此增加，市府將透過「搖滾台中」的音樂祭活動，培植在地搖滾音樂人才，也讓搖滾精神深入台中的生活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/