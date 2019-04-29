新竹「清華梅園」脆梅 力挺台灣綠色小農

2019-04-29 15:32

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學紀念梅貽琦校長所闢的「梅園」，每年3月會結果，今年梅園所彩的梅子，由學校請有機綠色小農阿金姐製成「清華梅園」脆梅限量500罐，今天首次出現在人社學院舉辦的清華農業論壇中，不僅農委會主委陳吉仲驚豔，也對清華推動的竹蜻蜓綠市集印象深刻，包括石虎米、白麥茂谷汁等農特產品，都打響台灣綠色農業的新契機。

主辦清華農業論壇的清華人社學院老師王俊秀說，這是清華人社學院首次舉辦農業論壇，別具意義，而另項重要意義是已故校長梅貽琦也力挺綠色小農的綠色農業經濟。

王俊秀說，每年紀念梅貽琦校長的梅園開花後會結梅子，過去大多任由人採摘，今年學校首次將結成的梅子請綠色有機小農阿金姐製成「清華梅園」脆梅，且僅限量500罐，只送不賣，要送給校友及力挺小農的支持者，而這是首次以清華梅園為名的脆梅出現在竹蜻蜓的綠市集中，別具意義。

清華大學舉辦的這場農業論壇，農委會主委陳吉仲也到場說明政府的農業政策及協助農民推廣有機農產及讓農業再升級的相關政策，他也對清華大學推動的竹蜻蜓綠市集印象深刻且驚豔，其中由苗栗縣小農推出的石虎米和石虎黃豆，這些都是為保護石虎的棲地，要給石虎吃的白米和黃豆所剩的有機米，除結合環境生態，更是人與土地和保育動物共生存的最佳寫照。

王俊秀說，這場農業論壇也邀請青年返鄉談農業，也談各縣市推動的食農教育、地方創生，同時介紹新竹地區的三大綠市集，包括竹蜻蜓綠市集、香山綠市集和十三好市集等，期許為台灣的農業找到新契機，更展現清華人社學院力挺農業及小農的決心。

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